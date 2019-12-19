فتح باب القبول بتقنية الجوف للبنات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا أعلنت الكلية التقنية للبنات بالجوف عن فتح باب القبول اليدوي للتسجيل بالفصل التدريبي الثاني تخصص «الوسائط المتعددة وتقنيات الويب». واشترطت الكلية على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية، وألا يكون مضى على تخرجها من الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات، وألا يتجاوز عمرها 30 عاما.



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