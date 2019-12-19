استعادة 100 م2 من الأراضي بأحد رفيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ظهران الجنوب

استعادت بلدية محافظة أحد رفيدة بتعاون ومساندة من المحافظة ولجنة التعديات والجهات الأمنية إحداثات على مساحات من الأراضي الحكومية بمساحة تتجاوز 100 ألف م2، وذلك في موقع الصوح شرق المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي أن البلدية تعمل على إنهاء الإحداثات بشكل فوري، للحد من انتشارها وتسببها في تعطيل تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والاستفادة من تخصيصها للمرافق العامة، ومعاقبة صاحب الإحداث بما تنص عليه اللوائح والقوانين.