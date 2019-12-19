السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت بلدية مدينة سلطان التابعة لأمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الحالي تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بـ250 ألف م2 بالتعاون مع لجنة التعديات وجهات حكومية أخرى. وأوضحت البلدية في بيانها أمس أن أعمال الإزالة جرت في مواقع متفرقة، حيث تركزت التعديات على إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية، مشيرة إلى أن الإحداثات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين من أهم العوامل المعطلة للتنمية الشاملة بالمنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديات على 250 ألف م2 في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.