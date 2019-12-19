إزالة منزلين آيلين للسقوط بساحل جيزان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان أزالت لجنة المباني الآيلة للسقوط التابعة لإدارة المباني الآيلة للسقوط بإشراف إمارة منطقة جازان وبالتعاون مع أمانة منطقة جازان والدفاع المدني وشرطة المنطقة أمس منزلين آيلين للسقوط بحي الساحل بمدينة جيزان. وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة عادل الزائري في بيان أن قرار الإزالة جاء بتوجيهات ومتابعة أمير المنطقة محمد بن ناصر، ونائبه محمد بن عبدالعزيز، بضرورة التعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر الناتج عنها، حفاظا على أرواح ساكني المنزلين وسلامة المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جيزان.



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