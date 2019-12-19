السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) في أكبر حدث موسيقي وفني وثقافي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، شهدت الرياض أمس انطلاقة مهرجان «مدل بيست»، والذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 70 من الديجيهات والفنانين والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.



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