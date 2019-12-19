الإحصاء تستعين بالأسواق في تعداد 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء الاستفادة من منافذ الاتصال والتسويق التي تمتلكها المراكز والمجمعات التجارية حول المملكة للعمل على مشروع العد الالكتروني الجديد للتعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2020)، والذي سيتم تدشينه يوم 22 من شهر رجب المقبل.

وعلمت «مكة» أن الهيئة العامة للإحصاء طلبت من مجلس الغرف السعودية حث المراكز والمجمعات التجارية على تمكينها من الاستفادة من منافذ الاتصال والتسويق التي تمتلكها، وإرسال رسائل نصية توعوية قصيرة بالتعداد لعملائها. وأكدت المعلومات على إبراز أهمية هذا المشروع، وتوضيح دوره في دعم خطط التنمية، ونشر الوعي الإحصائي بين كافة شرائح المجتمع.

وأوضحت أن هذا يأتي بهدف تعزيز تعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في إنجاح المشروع عبر التوعية به وبأهميته، ومراحله، والتعريف بالأسلوب الالكتروني الجديد للعد الذاتي الذي سيسهم في توفير الوقت على المواطنين والمقيمين من خلال استيفاء بيانات الأسر الكترونيا دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني.