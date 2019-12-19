شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم: "إن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدر بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام".

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