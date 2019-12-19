شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية لـ ”الخليج 365”: استكمال «فتح وردم» شوارع «الشراع» والان نبدء بالتفاصيل

• السفلتة وفق الاعتمادات المالية المتوفرة

أكد المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، أن سفلتة حي الشراع بالعزيزية يتم حالياً وفق الاعتمادات المالية المتوفرة وبالمناطق التى يتم إيصال الصرف الصحي بها، موضحًا أنه تم بدء العمل بمشروع استكمال "فتح وردم" الشوارع بمخطط 122 وجزء من مخطط 419.

وأضاف "الصفيان"، فى رده على التقرير المصور، الذى نشرته "اليوم"، أمس، تحت عنوان «الشوارع تحولت إلى مستنقعات.. ”الخليج 365” ترصد معاناة أهالي حي الشراع بعزيزية الخبر مع مياه الأمطار"، أن بلدية الخبر تنفذ عدد من المشاريع حاليا في أحياء العزيزية بالخبر تشمل، مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمرحلته الأولى حيث تتضمن المرحلة الأولى سفلتة كافة الشوارع الرئيسية والداخلية في المربع ( أ ) بحي الشراع وسفلتة شارع الستين الفاصل بين حيي الشراع والصواري ويستمر العمل فيها 18 شهرا.

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وأضاف: "المرحلة الثانية لمشروع سفلتة حي الشراع والتي تشمل سفلتة كافة شوارع الثلاثين والأربعين والستين بحي الشراع, إضافة الى سفلتة الشوارع الداخلية بجزء من المربع ( ب ), ويستمر العمل بالمرحلة الثانية نحو 18 شهرا أيضا".

وتابع: "مشروع إنارة حي الصواري بمرحلتين تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 700 عمود تم خلالها إنارة المربع (أ) وجزء من المربع (ب)، والمرحلة الثانية جاري العمل فيها بعدد 700 عمود لاستكمال المربع (ب) وانارة المربع (ج) وقد تم الانتهاء من 85% من المشروع".

وأضاف: "هناك أيضا مشروع حديقة حي الشراع، ومشروع حديقة حي البحيرة، ومشروع ممشى البحيرة بطول 1800 م ، وعرض 12 م، يتكون من ممشى محاذٍ للبحر ومسار خاص للمكفوفين ومسطحات خضراء وأشجار على إمتداد الممشى و 50 كرسي للجلوس و 130 عمود إنارة جمالي ومنطقة بلازا تضم جلسات ومظلات".