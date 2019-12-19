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2019-12-19 إصابات في حادث مروري بـ جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية 911، عن انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بعمود إنارة في جدة. Advertisements وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات. وتابع المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تابعنا على شارك الخبر







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