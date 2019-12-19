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استدعاء 124 مركبة دودج RAM لخلل يسبب وقوع حوادث
يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن استدعاء 124 مركبة من نوع “دودج RAM “، وذلك لوجود خلل فني في منظومة التوجيه قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إن المركبات المستدعاة هي من موديل 2013-2018، حيث إن الخلل الموجود والذي قد يؤدي إلى فقد السيطرة أثناء القيادة، يزيد من خطر وقوع حـادث.
ودعت التجارة حائزي هذا النوع من المركبات إلى التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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