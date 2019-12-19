كراني: الشتاء يحل بحرارة بين المد والجزر.. احذروا البرودة

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير الأرصاد حسن كراني، أن الخريف سيرحل بعد 48 ساعة، ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “وداعًا للخريف.. مع نهاية الـ 48 ساعة القادمة يرحل الخريف ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر”.

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وأضاف كراني: ” وسيكون بتمركز هواء قطبي بارد جدًا من 21 – 23 ديسمبر على الشرقية، والشمالية والمنطقة الوسطى وكلما اتجهنا جنوبًا.. فاحذروا الهواء البارد خاصة الأطفال ومرضى الربو”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي ( مكة المكرمة، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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