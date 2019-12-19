عمومية الصحفيين تصادق على القوائم المالية وتفعيل الاستثمار

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت هيئة الصحفيين السعوديين اجتماع جمعيتها العمومية ظهر يوم أمس الخميس بحضور أعضاء الجمعية المجددين لعضويتهم أصالة ونيابة.

وقد رحب خالد المالك بأعضاء الجمعية العمومية واستعرض أبرز المنجزات التي حققها مجلس الإدارة الحالي خلال العام المنصرم، وأبرزها ما تحقق من نجاح لمنتدى الإعلام السعودي، وشكر معالي وزير الإعلام تركي الشبانة على دعمه وإسناده لأعمال وأنشطة الهيئة، ورحب بممثل وزارة الإعلام عبدالمحسن العتيبي، وشكره على تعاونه مع الهيئة.

وأكد على ضرورة تجديد الإعلاميين لعضويتهم في الهيئة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على عدم ممارسة الصحفي لعمله قبل حصوله على عضوية الهيئة.

وصادق الحضور على القوائم المالية عن العام المالي 2018م، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاستمرار مع مراقب الحسابات الحالي أو البحث عن بديل لهم من تقدير المجلس للأتعاب، كما تم تفويض مجلس الإدارة باستثمار موجودات الهيئة بما لا يزيد عن 70% من الأصول أو الموجودات النقدية في البنك.

Advertisements

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال تم فتح باب النقاش لأعضاء الجمعية، وتركزت المداخلات على ضرورة تنشيط أوجه الاستثمار المختلفة ومنها: استثمار المبنى وموقعه المتميز، وأبدى بعض الأعضاء استعدادهم للمشاركة مع لجنة الاستثمار لتنشيط موارد الهيئة، ورحب نائب المجلس د. فهد العقران بالمقترحات المقدمة في هذا الشأن، وقال: إن المجلس ناقش مثل هذه التصورات لكنها لم تكتمل، وتمنى أن تكون الفترة المتبقية من عمل المجلس تركز على موضوعات الاستثمار.

وقدم مدير فرع الهيئة بالإحساء الأستاذ عادل الذكر الله شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة في الهيئة على الدعم الذي يجدونه منهم، وأشار إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها الفرع من دعم الأهالي ورجال الأعمال لأنشطة الفرع.

كما شكر أمانة الإحساء على تأمين مقر مؤقت للفرع، وشكر بصفة خاصة الأستاذة لمياء الغنام التي تبرعت بتأثيث وتهيئة المبنى، كما تحدث الزميل بدر العتيبي عن البرامج التدريبية في الفرع، والزميل سلطان الخالدي عن مبدأ الشراكات مع الهيئات والشركات لإيجاد روافد مالية للهيئة.

وقدم الحضور عددًا من المقترحات تتعلق بدعم الممارسات الإعلامية المتميزة، وتفعيل الموقع الإلكتروني، وأكد د. العقران أن هذه المقترحات جيدة، وأن المجلس سيأخذ بهذه المقترحات بعين الاعتبار.

تابعنا على