البسامي: الخدمات المرورية الجديدة توفر الجهد على المواطن

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - أحمد علام

كشف مدير عام المرور، اللواء محمد البسامي، تفاصيل مهمة بشأن الخدمات الجديدة في نظام أبشر، المتعلق بالمنظومة المرورية، موضحًا أن هذه الخدمات توفر الجهد على متابعات الخليج 365.

وأكد البسامي، في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية” أن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، يعمل على دعم الخدمات الجديدة التي تهدف إلى خدمة متابعات الخليج 365 السعودي، والوافدين والزوار، والمتمثلة في تدشين 4 خدمات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى انه سيكون هناك خدمات أخرى قريبًا.

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وهنأ البسامي أول مواطن سعودي استفاد من الخدمات المرورية الجديدة، المتمثلة في خدمة مبايعات المركبات، حيث دعاه بنقل تجربته إلى عموم المواطنين حتى يستفيد منها الآخرون، مؤكدًا أنه أتمم جميع إجراءات هذه الخدمة بالكامل.

وأوضح البسامي جوانب كثيرة متعلقة بالخدمات المرورية الجديدة، ومن بينها متابعة المركبات ومبايعتها واستلام اللوحات، ووجود المركبات في معارض السيارات.

وأكد البسامي، أن الخدمات المرورية تُعد خدمة رائدة حول العالم ولا يماثلها إلا في الولايات المتحدة الأمريكية

وكشف البسامي، أن من حق متابعات الخليج 365 الاعتراض على المخالفات المرورية، موضحًا أن هناك تدشينًا للاعتراض على مخالفات ساهر ومن المتوقع إطلاقها خلال ساعات.

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