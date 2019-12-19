تقرير أمريكي جديد يكشف تورط إيران في هجوم أرامكو

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشار تقرير أمريكي لوجود أدلة جديدة تظهر أن استهداف منشأتي أرامكو في بقيق وخريص منتصف سبتمبر الماضي، جاء من الشمال وهو ما يؤكد ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي عقب الهجوم.

وكان تركي المالكي، أعلن في سبتمبر الماضي، أن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

Advertisements

وأضاف المالكي أن لدى المملكة أدلة على أن الهجوم لم ينطلق من اليمن كما زعم الحوثيون معتبرًا أن “هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضًا المجتمع الدولي وأمن الطاقة”، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

وأوضح أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي، التي زعمت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة: “شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا”. وأضاف أن الهجوم على “بقيق” و”خريص” هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وأكد المالكي أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفًا أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران.

تابعنا على

شارك الخبر







