خادم الحرمين للرئيس المصري: علاقاتنا تاريخية.. وحريصون على التنسيق المشترك في مختلف القضايا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وسلم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، خلال استقبال الرئيس المصري له أمس بالقاهرة.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان صحفي أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، كما أكد الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة، ولا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب السيسي عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلا عن دعم أواصر التضامن العربي.