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تنظيم قدوم حجاج أفغانستان ومتطلبات خدماتهم

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن في مكتبه بمكة المكرمة أمس، مع وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية مولي عبدالحكيم والوفد المرافق له عددا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أفغانستان، ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية أفغانستان لموسم حج 1441هـ.

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عقب ذلك وقع وزير الحج والعمرة مع وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني عقد ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من أفغانستان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه رحب بنتن بوزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان، معربا عن شكره وتقديره للحجاج الأفغان على التزامهم بالأنظمة والتعليمات أثناء أداء مناسك الحج.

بدوره قدم وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني الشكر الجزيل لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير على ما يقدمانه من خدمات جليلة ومشاريع كبيرة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا حرصه على التعاون مع الجهات المعنية بشؤون الحج في خدمة ضيوف الرحمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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