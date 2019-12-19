شراكة سعودية فرنسية لتصنيع ألواح متطورة للطاقة الشمسية باستثمار 200 مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

شهدت الهيئة العامة للاستثمار أمس توقيع اتفاقية مشروع مشترك في مجال الطاقة بين شركة «أوبتيمم تراكر» الشركة الفرنسية العالمية في تصنيع أجهزة تتبع الطاقة الشمسية، وتوفيرها لمحطات الطاقة الشمسية، وشركة الرشيد للاستثمارات البترولية، الشركة السعودية المتخصصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والطاقة والصناعة، إذ تبلغ القيمة الاستثمارية المبدئية للمشروع 200 مليون ريال.

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جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة بمقرها في الرياض، بحضور محافظها المهندس إبراهيم العمر، والرئيس التنفيذي للشركة رشيد الرشيد ونائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام شركة الرشيد محمد نفاتي، والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية والشريك المؤسس مدين ميشوت دو ويل، ومدير عام المشروع المشترك اليد موكرين بوديان.

وتتمتع الشركة الفرنسية «أوبتيمم تراكر» بحيازتها على براءة اختراع لتطويرها تقنية جديدة لأنظمة التركيب والبناء التي تمكن من زيادة إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الشمسية، حيث يهدف المشروع المشترك إلى تصميم وتصنيع أنظمة التركيب والبناء للألواح الكهروضوئية بسعة تصل إلى 150 ميجاوات. وسيخلق المشروع 1000 وظيفة مباشرة، كما يهدف إلى تلبية أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والهادف إلى التنويع السريع لإمدادات الطاقة المحلية في المملكة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالمملكة من أقل من 1 إلى 30 بحلول 2030. وكشف محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العمر أن مثل هذه الشراكة المحلية الدولية تأتي تتويجا لما أنجز خلال العام الحالي على صعيد تمكين المستثمر المحلي عبر الشراكات الأجنبية، حتى وصلت نسبة الشراكات المحلية الأجنبية إلى نحو 33% من إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث، لافتا إلى أن الهيئة تهدف من صناعة ودعم الشراكات المحلية الدولية إلى تحقيق أهداف عدة، ومن أهمها نقل المعرفة، وتوطين الصناعات والخدمات في مجال الطاقة المتجددة، وخلق الفرص الوظيفية في مثل هذه القطاعات ذات الطبيعة المتخصصة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الرشيد للاستثمارات البترولية رشيد الرشيد «نتطلع إلى العمل مع شريك ناجح وسريع النمو مثل «أوبتيمم تراكر» من أجل توطين جزء مهم من صناعات الطاقة المتجددة في المملكة»، مشيرا إلى أن هذه الشراكة جاهزة ومهيأة بخبراتها الطويلة في القطاع للبدء في تصنيع هياكل التعقب الشمسي، سواء للسوق المحلية، أو للتصدير لكل دول العالم والوصول إلى أسواق تنافسية.