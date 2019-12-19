سواعد وطنية لصيانة آليات المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة أسندت مهمات أعمال صيانة المركبات والآليات والعربات التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى شبان سعوديين مهرة بفضل الكفاءة والخبرة التي اكتسبوها من خلال عملهم بالوكالة والتدريب على أعمال الصيانة. وأوضح مدير إدارة الحركة بوكالة شؤون المسجد النبوي أحمد الجهني أن عملية صيانة أعمال المركبات والعربات تتم من خلال تقديم البلاغات من قبل الإدارات المستخدمة للمركبات، وإجراء الصيانة الوقائية الدورية للتأكد من سلامة المركبة، حيث تطلب المركبة أو العربة من قبل منسق قسم الصيانة لفحصها وإجراء أعمال الصيانة لها، ومن ثم إعادتها للإدارة التابعة لها.



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