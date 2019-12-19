151 مشروعا علميا تتنافس في تصفيات أولمبياد إبداع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهل 151 مشروعا في 21 مجالا علميا إلى معرض التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2020» الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» سنويا بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويقام معرض التصفية النهائية والحفل الختامي في مقر جامعة الملك سعود بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير المقبل.

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ويجري خلال المعرض اختيار 27 مشروعا علميا، يرشح 20 مشروعا منها، ويخضع أصحابها إلى تدريب مكثف لتمثيل المملكة دوليا للمنافسة على جوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، مع طلاب من مختلف دول العالم، والذي يقام في مدينة آناهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو المقبل.

وأقيمت المرحلة الرابعة من أولمبياد إبداع، والخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، في كل من: الرياض، جدة، والخبر، بالتعاون مع إدارات تعليم الموهوبين في المملكة، وشارك فيها 301 طالب وطالبة من 38 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، تحت إشراف نخبة من المشرفين المتميزين.

المشاريع الفائزة:

72 مشروعا للطلاب

79 مشروعا للطالبات

الفائزون يمثلون