السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أظهرت نتائج استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أخيرا بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة «كفاف» أن 70% من أفراد المجتمع يثقون في سلامة أغذية الأسر المنتجة. وشاركت في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت 1351 فردا من مختلف مناطق المملكة لجمع آراء أفراد المجتمع حول الأسر المنتجة خلال 24 ساعة، عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين، حيث مثلت نسبة الذكور 55%، والإناث 45%. أبرز نتائج الاستطلاع: 20 % من الأسر تقوم بالعمل والإنتاج من المنزل لغرض البيع

81 % من أفراد المجتمع يقدمون على شراء منتجات الأسر86 % ينصحون أقاربهم وأصدقاءهم بالشراء من الأسر المنتجة

73 % من أفراد المجتمع يثقون في جودة منتجات الأسر المنتجة4% فقط ليس لديهم ثقة في جودة المنتجات 23 % جاءت آراؤهم محايدة

70 % لديهم الثقة في نظافة وسلامة الأغذية التي تقدمها الأسر المنتجة

7 % ليس لديهم ثقة23 % محايدون

44 % يرون أن أسعار منتجات الأسر المنتجة مرتفعة 49 % يرون أنها متوسطة

2 % فقط يرون أنها منخفضة 4 % ليس لديهم معرفة بذلك



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