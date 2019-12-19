وظائف عسكرية في الأمن البيئي لضبط المخالفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة
بعد مضي ثلاثة أعوام على التوجه لإطلاق مشروع الشرطة البيئية وإقراره رسميا من الجهات العليا، أعلنت أمس القوات الخاصة للأمن البيئي ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للرجال على خمس رتب عسكرية مختلفة بتخصصات متعددة تجاوز عددها 40 تخصصا ما بين الرئيسة والفرعية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن الوظائف في مجال الأمن البيئي تعد مستحدثة للمرة الأولى في المملكة، وسيكون من مهامها ضبط المخالفات البيئية كمراقبة الأفعال التي تنتهك البيئة من صيد جائر، واحتطاب، وتلوث هواء المصانع وغيرها مما يؤثر على صحة الإنسان والنبات والحيوان.
تخصصات مطلوبة لوظيفة الأمن البيئي:
- الهندسة بكافة فروعها
- الإدارة بكافة فروعها
- التقنية الحيوية النباتية والتقنية المعمارية
- علم الاجتماع
- اللغة الإنجليزية
- الجغرافيا
- الصحافة والإعلام
- السياحة والآثار
- الكيمياء
- الأحياء
- إنتاج نباتي وحيواني
- حماية البيئة
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