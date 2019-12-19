لعبة الليجو تنمي مهارات طلاب الابتدائية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعلن لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة عن تنظيم برنامج تطويري لتنمية عقول الطلاب من خلال لعبة الليجو التي تعد من أهم الألعاب المفيدة للأطفال، حيث تساعد على تنمية عقولهم من الناحية الإبداعية والخيالية والتنظيمية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الحالي.

من جانبه أكد المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش نزار فقيها أن البرنامج يأتي في إطار البرامج التطويرية التي تنفذها اللجنة في تنمية المهارات لدى أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنها تسهم في تطوير القدرات لدى الأبناء وتعزيزها.

وأوضحت اللجنة أن البرنامج مخصص لطلاب الصف الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، وتقدمه مجانا من الرابعة وحتى الـ5:30 مساء، وتهيب باللجنة الأبناء الراغبين في المشاركة بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال الرابط المخصص.