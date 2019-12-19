النيابة العامة تحيل مخترق نظام جامعة الكترونية إلى المحكمة المختصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحالت النيابة العامة متورطا في اختراق نظام إحدى الجامعات الالكترونية إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية، وذلك بعدما كشفت تحقيقاتها عن تورط أحد المتهمين بقضايا الجرائم المعلوماتية في اختراق نظام الجامعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، في بيان أمس، أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة في النيابة العامة كشفت عن توط المتهم في اختراق نظام الجامعة، واطلاعه على بيانات خاصة بها من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها مستغلا بعض البيانات الشخصية الالكترونية.

وبين الدسيماني أن النيابة العامة حللت النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة، استنادا إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، للكشف عن كافة المتورطين في القضية، مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة.