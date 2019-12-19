شتاء طنطورة يوفر باقات شاملة لعشاق المغامرة والرفاهية وسط طبيعة العلا الساحرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عاد أمس المهرجان الثقافي الأبرز على مستوى المنطقة «شتاء طنطورة» بالعلا في موسمه الثاني الذي يستمر حتى 7 مارس 2020، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى في الموسم الماضي، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء والأزواج والمسافرين بمفردهم زيارة شتاء طنطورة لمدة يوم واحد بدءا من 300 ريال سعودي ليوم واحد بواسطة باقة «بطريقتك» التي تغطي النقل للزوار ضمن الموقع.

كما يمكن لزوار شتاء طنطورة الاختيار من تجاربهم المفضلة وفقا لما يناسبهم ضمن موقع شاسع مثل العلا الذي يوفر نشاطا مميزا للجميع بمن فيهم عشاق المغامرة، وعشاق الأطعمة، وعشاق الموسيقى، والفنون، والثقافة، والتاريخ، وغيرهم أيضا.

واستلهمت العلا من موقعها وتاريخها وجمال الطبيعة فيها أهميتها في الحضور ضمن رؤية المملكة 2030 لا سيما الامتياز التي تحظى به العلا لدى السياح في أنحاء العالم، ويمتد تراث العلا إلى 200 ألف عام متجذرا في صخورها ورمالها وجبالها.

وتضفي أضواء نجوم سماء العلا مشهدا سورياليا على المشهد الجمالي الذي تبدو فيه المسارات المتقاطعة مع آثار الطرق القديمة التي سار عليها في وقت خلا لورانس العرب والتي توفر اليوم ملاذا آمنا للنمر العربي العظيم. إنها المكان المثالي الذي يجسد سحر السكون وجاذبيته.

أنشطة شتاء طنطورة

عانق السماء

ابدأ يومك من خلال تجربة الطائرات التقليدية ذات القمرات المفتوحة، واشعر بمتعة الرحلة الرائعة وتعرف على عجائب التاريخ المتواجدة في العلا بما في ذلك «صخرة الفيل»، و»الحجر» والمدينة القديمة، وذلك في طائرة قديمة تعود إلى مرحلة الحرب العالمية الثانية من طراز «هارفارد أدفانسد» أو من طراز «بوينغ ستيرمان» التي يعود طرازها إلى عام 1930. ومن دون أدنى شك، بعد تجربة هذه الرحلة لن تعود بالنسبة لكم تجربة الطيران كما عهدتموها سابقا.

اكتشف الماضي

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بعد الاستمتاع بمتعة رحلة الطيران التي لا تضاهى، يمكنكم القيام برحلة إلى الماضي من خلال زيارة أحد مواقعنا التراثية والتعرف على روعة معالم «الحجر» أو «دادان» أو «جبل العكمة». ويمكن للزوار أن يكونوا من القلة الذين يزورون مواقع أثرية يبلغ عمرها 2000 عام تعود لحضارة عريقة ومنسية عن العالم في يومنا هذا. وتعد هذه التجربة مفتوحة للبالغين والأطفال من جميع الأعمال. ويقود الجولات السياحية مرشدون ورواة للقصص مدربون سيقومون باستضافة مجموعات من الزوار ورواية قصص المواقع وشرح آثارها. وتتراوح أسعار الجولات بين 50 - 75 ريالا سعوديا.

تتبع المسار

بعد تناول الأطعمة والمشروبات، يمكن الركوب على الدراجة الهوائية والاستمتاع بجولة حول سكة الحديد الحجازية، وهو الموقع المشهور والمرتبط بقصة لورانس العرب، وذلك خلال الثورة العربية الكبرى. كما أن محبي الطبيعة يمكن لهم أن يتابعوا مسارات النمر العربي والكرفانات المتنقلة والفارس المفقود وهي مفتوحة للزوار من عمر 17 عاما وما فوق، وذلك بأسعار تبدأ من 376 ريالا سعوديا.

التجارب الفنية

في تجربة مختلفة عن التجارب الخارجية التي يمكن القيام بها في الهواء الطلق، يمكن للزوار التعرف على «غرفة المرايا» وهو العمل الفني الذي تقدمه الفنانة يايوي كوساما، وهي غرفة تتميز بأنها لا تنتهي. ويحمل عمل الفنانة اليابانية المشهورة شعار «روعة الأرواح» والتي قامت بعرضها في مناطق متعددة حول العالم، وتحط رحالها في أحدث محطاتها في العلا، وذلك لإعادة صياغة لحظات من الروعة للزوار.

التمتع بالمأكولات

يمكن اختتام اليوم من خلال تناول وجبة طعام شهية، حيث يمكن زيارة مطعم أنابيلز، والمطعم اللندني الشهير، والذي سيقوم بافتتاح فرع لزوار العلا. وهذا الخيار مثالي للاستمتاع بتجربة تناول الأطعمة الراقية، وذلك في أجواء تشابه تلك الخاصة بالمطعم في لندن. وفضلا عن ذلك، ستتوفر مجموعة من الخيارات الرائعة من خلال فعالية عشاء تحت النجوم - وهي الفعالية الراقية التي توفر وجبة طعام راقية من ستة مكونات يشرف عليها طهاة حازوا تصنيف ميشلان وتجري تحت النجوم وبين الأوابد الطبيعية والأثرية المحلية في جبل الحجر. وسيفتتح مطعم أنابليز أبوابه للضيوف بجميع الأعمار.

الموسيقى في مسرح مرايا

في كل يوم جمعة مساء يشهد مسرح مرايا حفلا فنيا يشارك به بعض من أبرز النجوم العالميين الذين يلبون الذائقة الفنية المختلفة للجمهور وذلك بدءا من الموسيقى الكلاسيكية خلال عروض يقدمها الموسيقار عمر خيرت، وحفل لموسيقى بيتهوفون (يؤديها رينو كابوكون، ووليت ارمسترونغ، وإدغار مورو، وغيلام تشيلمي، وأدريان لا ماركا، والأوركسترا الوطنية لمدنية تولوز)، إضافة إلى اندريا بوتشيلي.