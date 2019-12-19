“موسم الرياض” يُعلن إغلاق “صحارى سيتي” حتى هذا الموعد

اعتذر حساب موسم الرياض عن استقبال “صحارى سيتي” بالرياض لزوارها ابتداءً من غدٍ الجمعة الموافق 20 ديسمبر بداعي إجراء أعمال الصيانة وتطوير الموقع. وأوضح الحساب أن الصيانة ستستمر حتى يوم الأربعاء 25 ديسمبر، مشيراً إلى أن الصحارى عائدة بمفاجآت لزوارها.

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