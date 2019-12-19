الجهات الأمنية بحائل تشتبه في سيارة على طريق المطار.. وعند تفقدها كانت المفاجأة

تلقت الجهات الأمنية بحائل، ظهر اليوم الخميس بلاغاً عن الاشتباه بسيارة داخلها شخص يحتمل وفاته، على طريق المطار في مدينة حائل.

وكشفت مصادر أنه عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع، تبين وجود شخص سعودي خمسيني، مقتولاً بطلقات نارية، وتم العثور على سلاح بجانبه داخل السيّارة، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى حائل العام.