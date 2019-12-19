الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 8291 نقطة (+ 38 نقطة)، مواصلًا صعوده لخامس جلسة، ومسجلا أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال.
وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بأكثر من 3 % عند 35.50 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ 88 مليون سهم وبقيمة 3.2 مليار ريال.
فيما أغلق سهم “مصرف الراجحي” عند 65.90 ريال (+ 2 %)، وارتفع سهم “الأهلي التجاري” بنحو 3 % عند 50.50 ريال.
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