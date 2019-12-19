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بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن بـ حديقة الملك عبدالله بالرياض

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بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

وتم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

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