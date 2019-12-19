السعودية اليوم / تعليم الشرقية يختتم ملتقى الأمن والسلامة المدرسية بمحافظة بقيق



الدمام 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت أمس, فعاليات الملتقى الثالث للأمن والسلامة, الذي نظمته إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة بعنوان "السلامة قيمة".

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الشرقية عبدالله الشمراني، حرص إدارة التعليم على تفعيل الخطوط العريضة والتوجيهات التي ترسم ملامحها وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة لاسيما ما يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بإيجاد بيئة مدرسية آمنة للطلاب والطالبات والمعلمين بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية التي تتبناها وزارة التعليم تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية القيادة لقطاع التعليم, مشيرا إلى جملة من الأهداف الرئيسية التي وقف عليها المشاركون والمشاركات بالملتقى.

من جهته نوه مدير مكتب تعليم بقيق مرعي البارقي، بالعلاقة الوثيقة التي تربط بين المدرسة ومفهوم وتطبيقات الأمن والسلامة بوصفهما وجهان لعملة واحدة في تحقيق الحماية اللازمة وتجنب وقوع المخاطر بين صفوف الطلبة ومعلميهم.

وجرى خلال اللقاء عقد عدد من ورش العمل, وتقديم أوراق العمل المتخصصة في مجال الأمن والسلامة المدرسية.

وواصل الملتقى فعاليات يومه الثاني والختامي باستعراض جملة من أوراق العمل التي استضافتها المتوسطة الثالثة في الجانب النسائي.

// انتهى //

19:25ت م

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