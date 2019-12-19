

نجران 22 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

عقدت لجنة التنمية السياحة بمحافظة ثار والمراكز التابعة لها، اليوم، جلستها الأولى، برئاسة المحافظ محمد بن عفيصان، وذلك بمقر المحافظة.

وجرى خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع للخروج بتوصيات من شأنها استقطاب السياح للمحافظة والمراكز التابعة والمواقع الأثرية، وتوفير الخدمات .

وأكد المحافظ ضرورة العمل لتحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيراً إلى مايضمه مركز حمى من الآثار التاريخية القديمة، وكذلك منتزه الحزم بالمحافظة الذي يعد من أكبر المنتزهات الطبيعية في المنطقة.

//انتهى//

19:02ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة التنمية السياحية بمحافظة ثار تعقد جلستها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.