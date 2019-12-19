السعودية اليوم / كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تنظم برنامج "تهيئة الخريجين لسوق العمل"



الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في إدارة التدريب التعاوني والتنسيق الوظيفي أمس , بحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي ، برنامج "التهيئة" لمتدربي التدريب التعاوني لسوق العمل المتوقع تخرجهم خلال هذا الفصل التدريبي الأول لهذا العام التدريبي 1440-1441هـ وعددهم 225 متدربا.

واشتمل البرنامج على دورة تدريبية للدكتور ياسر بكار تحدث فيها حول كيفية جعل الشركات تبحث عنك ومزايا العمل في القطاع الخاص.

وأوضح مدير إدارة التدريب التعاوني والتنسيق الوظيفي بالكلية المهندس خالد العفاري أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين بأحدث الطرق والوسائل للبحث عن وظيفة .

وحث المتدربين على ضرورة الاستفادة من فترة التدريب التعاوني والعمل على تطبيق ما حصلوا عليه من معلومات ومهارات أثناء تدريبهم بالكلية .

من جانبه شكر وكيل الكلية إبراهيم الحناكي القائمين على هذا البرنامج مشيرا إلى أهمية تعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بالتعريف بنفسه للشركات والمؤسسات ،حيث يضمن بإذن الله وظيفة تناسب تخصصه ومهاراته ، متمنيًا للجميع مستقبلًا مزدهرًا ودوام التوفيق .

// انتهى //

18:12ت م

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