السعودية اليوم / تدمير أوكار وأنفاق تابعة لـتنظيم "داعش" الإرهابي قرب بحيرة حمرين بشمال شرقي العراق



بغداد 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم، عن تدمير أوكار وأنفاق لـتنظيم "داعش" الإرهابي قرب بحيرة حمرين بشمال شرقي العراق.

وأفادت الخلية في بيان صحفي مقتضب أن طائرات الـ "F16 "العراقية نفذت اليوم ضربات جوية ضد أوكار وأنفاق تابعة لداعش قرب بحيرة حمرين, مما أدى إلى مقتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بداخلها.

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17:45ت م

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