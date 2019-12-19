اجتماعي / فريق الديوانية التطوعي بينبع يقيم الحفل الختامي لبرامجه لعام 2019م



ينبع 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أقام فريق الديوانية الـتطوعي بمحافظة ينبع مساء أمس، الحفل الختامي لبرامج ومبادرات الفريق لعام 20190م، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومدراء الجهات الحكومية، ووجهاء وأعيان محافظة ينبع صناع التطوع والعطاء، وذلك بقاعة رضوى للاحتفالات بغرفة ينبع.

وبدء الحفل بآيات من القرآن الكريم، تبعها قصيدة شعرية بهذه المناسبة ألقاها شاعر الديوانية زياد العطوي، بعدها تم إطلاق مبادرة "تبنى مبادرتك" لعام 2020م؛ وهي مبادرة موجهة للضيوف الحاضرين لتبني إحدى مبادرات الفريق الموجودة في دليل الفريق الموزع لهم، تلاها كلمة رئيس فريق الديوانية التطوعي المهندس عبدالحميد بن محمد الرفاعي، بعد ذلك عرض مرئي يتحدث عن مسيرة نجاح الفريق في عام 2019م.

وفي ختام الحفل كرم محافظ ينبع الرعاة والداعمين والمساهمين في إنجاح برامج الفريق لعام 2019م.

// انتهى //

17:31ت م

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