السعودية اليوم / عقد اللقاء التنسيقي التاسع لأوقاف الجامعات السعودية بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

عقد بمقر جامعة الملك عبدالعزيز اليوم , اللقاء التنسيقي التاسع لأوقاف الجامعات

وقال معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي في مداخلة له خلال اللقاء الذي ضم مسؤولي البرامج الوقفية بالجامعات السعودية : نأمل أن تكون الأوقاف الذراع الإستثماري للجامعات , وهو ما يتم العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز , ورئيس اللقاء التنسيقي الدكتورعصام كوثر , أن سلسلة من اللقاءات والدورات وحلقات النقاش يتضمنها برنامج العمل ، مشيرًا إلى أن استراتيجية أمانة اللقاء التنسيقي تهدف إلى تعزيز دور الأوقاف في المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020، من خلال مجموعة من الركائز والأهداف والمبادرات.

وكان اللقاء التنسيقي التاسع لأوقاف الجامعات السعودية , بدأ أعماله أمس بتقديم دورة عن مبادئ إستثمار الأصول الوقفية، فيما أستكملت اليوم فعاليات اللقاء بحلقة نقاش مصغرة بعنوان "فرص وعقبات أمام أوقاف الجامعات الناشئة" إلى جانب مناقشة أثر نظام الجامعات الجديد على الأوقاف الجامعية , فيما خرجت اللقاءات بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن .

// انتهى //

17:17ت م

0174



جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسعقد بمقر جامعة الملك عبدالعزيز اليوم , اللقاء التنسيقي التاسع لأوقاف الجامعات السعودية , بهدف تبادل الخبرات , وتبني بعض المبادرات الوقفية المشتركة , وتذليل بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه أوقاف الجامعات ,إلى جانب دراسة الأنظمة واللوائح والإستفادة من التجارب العالمية .وقال معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي في مداخلة له خلال اللقاء الذي ضم مسؤولي البرامج الوقفية بالجامعات السعودية : نأمل أن تكون الأوقاف الذراع الإستثماري للجامعات , وهو ما يتم العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات.من جانبه أوضح المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز , ورئيس اللقاء التنسيقي الدكتورعصام كوثر , أن سلسلة من اللقاءات والدورات وحلقات النقاش يتضمنها برنامج العمل ، مشيرًا إلى أن استراتيجية أمانة اللقاء التنسيقي تهدف إلى تعزيز دور الأوقاف في المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020، من خلال مجموعة من الركائز والأهداف والمبادرات.وكان اللقاء التنسيقي التاسع لأوقاف الجامعات السعودية , بدأ أعماله أمس بتقديم دورة عن مبادئ إستثمار الأصول الوقفية، فيما أستكملت اليوم فعاليات اللقاء بحلقة نقاش مصغرة بعنوان "فرص وعقبات أمام أوقاف الجامعات الناشئة" إلى جانب مناقشة أثر نظام الجامعات الجديد على الأوقاف الجامعية , فيما خرجت اللقاءات بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن .// انتهى //17:17ت م0174

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عقد اللقاء التنسيقي التاسع لأوقاف الجامعات السعودية بجامعة الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.