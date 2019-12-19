السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير إيطاليا لدى المملكة



الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، الذي ودع سموه لانتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

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17:01ت م

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