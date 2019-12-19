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أفضل الأماكن لرصد كسوف الشمس الحلقي بالمملكة
لن يتكرر إلا بعد 84 عامًا
متابعات الخليج 365 - الأحساء
كشف عضو الاتحاد العربي للفلك، الدكتور خالد الزعاق عن أفضل الأماكن لرصد الكسوف الحلقي الذي سيحدث الأسبوع المقبل.
وقال الزعاق، بقي أسبوع على كسوف الشمس الحلقي والذي سيحدث في صباح يوم الخميس 1441/4/29 -2019/12/26
وهذا الكسوف لم يحدث منذ 118 عامًا ولن يتكرر إلا بعد 84 عامًا أي في عام 1504 – 2102.
ولفت إلى أن أفضل مكان لرصده على جبل الأربع في الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
يُذكر أن جامعة الملك فيصل تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء يومي الأربعاء والخميس 28 و 29 من الشهر الجاري، عدة فعاليات علمية فلكية بمناسبة حدوث ظاهرة كسوف الشمس الحلقي بالأحساء.
وحول نشوء هذه الظاهرة بيّن أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الملك فيصل الدكتور فؤاد الغربي، أن الكسوف الحلقي هو ظاهرة حجب جزء من الشمس بواسطة القمر عند استقامتهما مع الشمس بحيث تظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة تحيط بقرص أسود وهو ظل القمر على الأرض، ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في نقطة بعيدة عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي)، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط (أي حلقيًا) في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ، مشيرًا إلى أن آخر كسوف حلقي شهدته المملكة كان عام 1922م، وسيكون المقبل عام 2049م بمشيئة الله تعالى.
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