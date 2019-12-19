3 أسباب وراء تراجع سهم أرامكو والتفاؤل سيد الموقف

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد سهم أرامكو خلال جلستي اليوم والأمس تراجعًا طفيفًا في قيمته بعد حالة الصعود القوية التي شهدها منذ بداية التداول عليه.

وكانت السوق المالية بدأت يوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، إدراج وتداول أسهم أرامكو السعودية بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10% حيث وصل سعر السهم إلى 35.2 ريال بارتفاع قدره 3.2 ريال في الساعات الأولى من التداول.

وواصل سهم أرامكو الصعود حتى وصل إلى 38.70 ريال في اليوم الثاني للتداول واستمر السهم في جني المكاسب على مدى 4 جلسات متتالية كان خلالها الأكثر نشاطًا بالكمية والقيمة ليتراجع بشكل طفيف خلال الجلسات الثلاث الأخيرة.

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وحول سبب تراجع سهم أرامكو قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار إن هذا التراجع بسبب 3 عوامل رئيسية وهي وجود مكتتبين بدأوا بممارسة حقهم في البيع، ثانيًا هناك تغير في آلية احتساب دخول سهم أرامكو ودخول للمؤشرات الناشئة وهو ما أثر على حجم التداول أو عمليات التداول التي حصلت قبل أمس، وثالثًا الأذهان مرتبطة بالتقييم عند تريليونَي دولار”. وأضاف أن تغير طرق احتساب MSCI للأسهم الحرة التي احتسبت من وزن أرامكو الآن في الانضمام الذي حصل له أثر على عمليات البيع. وأوضح أن السهم يحتاج بعض الوقت للاستقرار تحت نطاق سعري يتفق عليه المشترون والبائعون والمتداولون داخل السوق وتظهر الأرقام والنتائج والتوزيعات بمقدرة السهم على إعطاء توزيعات حتى أعلى من السقف الذي حدده مجلس الإدارة والمساهم البائع عندما أعلن عن 75 مليار دولار كتوزيعات ثابتة بمقدار ريال و40 هللة للسهم. ولفت إلى أنه إذا اتضحت كل هذه الأرقام سنعود مرة أخرى لنقيم السعر وفقًا للتوزيعات النقدية المقدمة وفقًا للحركة والوزن المتوقع لإدراجه للسهم على الإم إس سي أي”.

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