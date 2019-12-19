شكرا لقرائتكم تشغيل 45 وجهة محلية ودولية بمطار المؤسس يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-19 تشغيل 45 وجهة محلية ودولية بمطار المؤسس يناير المقبل متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة اطلع أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان على الخطة الزمنية لانتقال مطار الملك عبدالعزيز بالكامل إلى المبنى الجديد. Advertisements وتتضمن الخطة تشغيل 45 وجهة محلية ودولية نهاية يناير 2020 من بينها محطة الرياض، وعمل المطار بكامل طاقته قبل نهاية رمضان المقبل. تابعنا على شارك الخبر







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