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شكرا لقرائتكم المملكة تُقرض إثيوبيا 140 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المملكة تُقرض إثيوبيا 140 مليون دولار
لدعم مشاريع البنية التحتية
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إنها ستتلقى 140 مليون دولار في شكل قرضَين من المملكة؛ لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة.
وغرد مكتب آبي أحمد علي، عبر تويتر، أنه سيتم تخصيص القرض لبناء الطرق ومحطات الطاقة الشمسية وإمدادات المياه.
ولفتت وكالة رويترز، إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعهدا الأسبوع الماضي، بمبلغ إجمالي قدره 5.9 مليار دولار؛ لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.
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