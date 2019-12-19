فيديو.. تحالفات عربية بدأت للمناكفة وانتهت بالفشل

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت قناة الإخبارية الضوء على بعض التحالفات العربية والدولية التي بدأت للمناكفة وانتهت بالفشل.

وعبر مقطع فيديو نشرته الإخبارية، ضمن التحالفات التي انتهت بالفشل، مجلس التعاون العربي الذي تأسس سنة 1989 بمشاركة كل من العراق والأردن ومصر واليمن الشمالي، وكان محاكاة لتجربة مجلس التعاون الخليجي الذي لم يضم العراق.

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وكان مجلس التعاون العربي يهدف إلى القيام بدور ريادي في المنطقة يلغي دور الجامعة العربية ولكن بعد الغزو العراقي للكويت انحاز الرئيس المصري حسني مبارك إلى الكويت وأطلق على المجلس “مجلس التآمر العربي” ليتم حل المجلس بعد مدة لا تتجاوز 3 سنوات.

وضمن التحالفات الفاشلة أيضًا، مجموعة الدول الـ8 الإسلامية النامية، سنة 1997 وضمت تركيا وإيران وباكستان وماليزيا.، والدول الأعضاء مصر ونيجيريا وإندونيسيا وبنجلادش، ولكن لم تتوسع لتضم الدول الإسلامية والعربية.

ومع حدوث الانقلاب في تركيا ورحيل أربكان عقب عقد قمتها الأولى بأيام انتهى حلم أربكان في تطويق التعاون الإسلامي، ولكن رغم ذلك كانت القمة تُعقد كل عامين إلا أنها لم تحقق أي من أهدافها، وفي سنة 2013 حدثت تدخلات تركية في الشؤون المصرية وخلافات تشل المجموعة.

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