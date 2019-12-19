السعودية | الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير إيطاليا لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:57 مساءً, 19 ديسمبر 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، الذي ودع سموه لانتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

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