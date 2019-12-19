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الأسهم الأمريكية ترتفع والأسواق تتجاهل مساءلة «ترامب»

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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف، اليوم الخميس، إذ أظهرت البيانات تراجعًا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بينما غض المستثمرون الطرف عن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، الذي من المستبعد إقالته.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة بما يعادل 0.14 بالمائة ليصل إلى 28278.31 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.18 نقطة أو 0.04 بالمائة ليسجل 3192.32 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 11.23 نقطة أو 0.13 بالمائة إلى 8838.97 نقطة.

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