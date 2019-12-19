شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير التعليم يكلف 6 مديري إدارات والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارات تكليف عدد من مديري إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

واشتمل القرار على تكليف محمد الفريح مديراً للتعليم بمنطقة القصيم، ومحمد القضيبي مديراً للتعليم بمحافظة القويعية، وخالد الحربي مديراً للتعليم بمحافظة عنيزة، وعمر الغامدي مديراً للتعليم بمحافظة النماص، ويوسف الملحم مديراً للتعليم بمحافظة المجمعة، وسليمان الحسياني مديراً للتعليم بمحافظة المذنب.

وقدم "آل الشيخ" شكره وتقديره لمديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم للإسهام في خدمة التعليم.