شكرا لقرائتكم خبر عن «أدوية ومواد إيوائية».. مساعدات سعودية جديدة لليمن والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع تسليم أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات والمرافق الصحية بمحافظة مأرب اليمنية.

وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب عبدالعزيز الشدادي، أن هذا المشروع سيسهم في تغطية العجز الحاصل في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، معربًا عن شكره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الدور الذي يقوم به بدعم القطاع الصحي في مختلف مستشفيات الجمهورية اليمنية.

وأوضح مدير التموين الطبي بمكتب الصحة، أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية سيجري توزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية بمحافظة مأرب والمديريات التابعة لها والبالغ عددها 89 منشأة وفق جدول زمني تم إعداده مسبقًا.

كما دشن المركز، في محافظة الضالع أمس، مشروع توزيع مساعدات إيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط يستفيد منها 2,880 فردًا، وذلك من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأشاد وكيل أول محافظة الضالع نبيل العفيف، بالدور الكبير و غير المحدود لمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المعونات الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة اليمنيين.