شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستفادة من الخطأ».. رسالة أمير عسير للمفرج عنهم والان نبدء بالتفاصيل

• الأمير تركي بن طلال: لن أقبل بأي دعوى كيدية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم, عدداً من المواطنين والمواطنات في المجلس العام بالإمارة.

وأشار سموه خلال الاستقبال إلى الدور الرئيسي والمهام التي يضطلع به مشايخ الشمل، ومشايخ القبائل والنواب بين قبائلهم، كونهم الأقرب لمجتمعهم، والأكثر إلماماً باحتياجاتهم ومطالبهم أكثر مما يدركه رئيس المركز أو المحافظ أو أمير المنطقة.

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‪وقال سموه: "نؤكد على شيوخ الشمل و شيوخ القبائل والنواب القيام بواجباتهم المطلوبة منهم، وأدوارهم الأصيلة المعروفة عنهم، وأننا لم نوضع في هذا المكان إلا لتسخير كافة القدرات لخدمتكم ونطالبهم, ونطالبكم بتحري الصدق في كل شيء، فلن أقبل بأي دعوى كيدية من أي شخص في منطقة عسير، وسأعمل بكل حرص أن من تثبت عليه دعوى كيدية سينال عقابه في المحكمة الجزائية من خلال النظام".

كما التقى أمير منطقة عسير عدداً من نزلاء السجن العام ممن أنهوا محكوميّاتهم ، وتم إطلاق سراحهم، وخاطبهم سموه قائلاً: "انتهت محكومية سجنكم، وانتهى العقاب، وأنتم الآن أعضاء صالحين في المجتمع، ولن تسمح الدولة أن تُعاقبوا مرة أخرى من المجتمع، فالجميع يخطئ ولكن العبرة هي الاستفادة من الخطأ".

‪وأشار سمو الأمير تركي بن طلال إلى أن أبواب إمارة عسير مفتوحة لمن لديه مشكلة أو يرغب دعمه في أي أمر، مؤكداً أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، ولن يُقبل أن يُساء لأي مخطئ نال عقابه وعاد سوياً إلى مجتمعه.