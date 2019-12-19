شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف عسكرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة "أبشر _التوظيف" على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 25 / 4 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 29 / 4 / 1441هـ ، على الرابط www.jobs.sa.
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