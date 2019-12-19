قرقاش: قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب".

وأشار قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن "رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوزان في أهميتهما العلاقات الثنائية بين البلدين".



وأضاف أنها تأتي "تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية"، متابعا: "قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب".





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وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسلم رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، خلال استقباله الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس المصري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت "تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين".



ولفت إلى أن الرسالة أكدت أيضاً "حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية".



وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن السيسي أكد "الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية - السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".



وأعرب الرئيس المصري في هذا الصدد "عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي".

