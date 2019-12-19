3 أمور أسعدت كلوب في الفوز القاتل على مونتيري

أبدى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، سعادته الشديدة بالفوز القاتل الذي حققه فريقه على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مركزا على 3 أمور تسببت في ذلك الشعور.

وجاء تألق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على رأس المشاهد التي تسببت في شعور كلوب بالسعادة، بعدما قدم اللاعب مجهوداً كبيراً على مدار المباراة، وصنع بمهارة شديدة الهدف الأول الذي سجله زميله الغيني نابي كيتا بتمريرة بينية ذكية.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن صلاح قدم مباراة كبيرة، دائماً يشكل تهديداً على الخصوم، وقد حاول لاعبو مونتيري الدفاع أمامه في بعض الأحيان بلاعبين مكلفين بمراقبته، لكني سعيد بكل ما قدمه".

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وجاء عدم امتداد المباراة لوقت إضافي كثاني الأمور التي أسعدت كلوب الذي كان يسعى لتجنيب لاعبيه الإرهاق، حيث شدد المدرب الألماني عقب اللقاء على أنه كان يخشى حدوث هذا الأمر، ولذلك أجرى بعض التغييرات الهجومية بإدخال الجناح السنغالي ساديو ماني والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

بينما كان تألق لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع ثالث الأمور التي أشاد بها مدرب الريدز، حيث قال: "كانت المباراة تنافسية من الطراز الأول، وقمت بتجربة إشراك هندرسون كقلب دفاع للمرة الأولى فيما لعب ميلنر كظهير أيمن، حيث لم تكن أمامنا خيارات دفاعية كافية اليوم، لكني سعيد بالأداء الذي قدمناه".

وأكد كلوب أن قرار عدم إشراك قلب الدفاع الهولندي فيرجل فان ديك كان سهلاً بسبب إصابة اللاعب وعدم تمكنه من خوض التدريب الأخير قبل المباراة، مشيراً إلى أنه لا يعلم بعد إمكانية مشاركته في النهائي من عدمها.

وعن مباراة النهائي ضد فلامنجو البرازيلي السبت المقبل، عقّب كلوب: "ستكون مواجهة صعبة، حيث شاهدنا فلامنجو في نصف النهائي، وهو خصم مختلف بالنسبة لنا، ولديه مدرب ناجح للغاية هو خورخي جيسوس، وسنبذل قصارى جهدنا، ثم نرى كيف ستجري الأمور".