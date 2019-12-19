أبرز المعالم السياحية في سلطنة بروناي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد بروناي واحدة من أشهر الوجهات السياحية في آسيا والتي تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا، وتعد السياحة في بروناي ، مقصدا مهما يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

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