اللغة العربية تجذب عشاقها من كل الجنسيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزايدت أعداد المقبلين على تعلم اللغة العربية بين غير الناطقين بها في دولة الإمارات؛ لإعجابهم بلغة الضاد أو لتيسير التواصل مع الآخرين.
واحتفالاً باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول، التقت "العين الإخبارية" مجموعة من المتدربين على النطق باللغة العربية من مختلف الجنسيات والدول؛ للتعرف على سر شغفهم واختيارهم تعلم اللغة العربية.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول عام 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.
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